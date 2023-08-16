Bursa'da Vatandaş Tilkiyi Köfteyle Besledi

Bursa'da bir vatandaş, yanına çağırdığı tilkiyi köfte uzatarak elleriyle besledi. Uludağ'a kamp yapmaya çıkan bir vatandaş, ormanlık alanda gördüğü tilkinin aç olduğunu fark etti. Yanında bulunan köfteyi alarak tilkiyi yanına çağıran kişi, tilkinin yanına gelmesiyle kendisine ikramda bulundu. Tilkinin ürkerek köfte yemesi dikkat çekerken, hayvansever vatandaşın ise rahat tavırları kameraya yansıdı.