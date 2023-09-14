Bursa'da Vatandaş Muhabbet Kuşuyla Otobüse Bindi

Bursa'da bir vatandaş halk otobüsüne muhabbet kuşuyla bindi. Kafesinde olmayan kuş yaşlı adamın ensesi üzerinde seyahat ederken, yüzleri tebessüm ettiren görüntü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da bir vatandaş halk otobüsüne muhabbet kuşuyla bindi. Kafesinde olmayan kuş yaşlı adamın ensesi üzerinde seyahat ederken, yüzleri tebessüm ettiren görüntü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez, Osmangazi ilçesinde güzergahı üzerinde ilerleyen halk otobüsüne muhabbet kuşuyla binen vatandaş, otobüsün içinde kuşu saldı. Yaşlı adamın ensesinden konan ve oradan ayrılmaya minik kuş, dakikalarca seyahat etti. Otobüsteki diğer vatandaşların dikkatini çeken yolculuk ise kameralara yansıdı. - BURSA