Bursa'da Uludağ semalarında mercek bulutu görüldü
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Bursa'nın Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı. Mercek bulutunu görenler o anları kamerayla kaydetti.
Uludağ semalarında mercek bulutu görüldü
BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde Uludağ semalarında mercek bulutu görüldü. O anlar vatandaşları heyecanlandırdı.
Bursa'nın Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti. Mercek bulutunu gören vatandaşlar, o anları kamerayla kayda aldı. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşuyor. Mercek bulutları, 2 bin metre ile 5 bin metre arasındaki irtifada görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam