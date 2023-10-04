Bursa'da tramvayın arkasına binen çocuk tehlikeye davetiye çıkardı

Bursa'da hareket halindeki tramvayın arkasına binen çocuk görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Ölüme davetiye çıkaran o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'da hareket halindeki tramvayın arkasına binen çocuk görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Ölüme davetiye çıkaran o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde ilerleyen tramvayın arkasına kaçak yollarla binerek seyahat yapan çocuk resmen ölüme meydan okudu. Seyir halindeki tramvaya tutunarak seyahat yapan çocuk görenleri korkuttu. O anlar anbean amatör kameraya yansırken, neyse ki korkulan olmadı. - BURSA