Bursa'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ömer Derviş, hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ömer Derviş, hayatını kaybetti.

Olay, Şahinyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçiliğinde tomruk çektiği sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ömer Derviş (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan adam kurtarılamadı. - BURSA