Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi mevkisinde seyreden Vedat C. (52) idaresindeki 16 JV 101 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Vedat C. ile araçta bulunan eşi Hatice (48) ve oğlu Alper C. (22) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.