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Bursa'da toplu taşıma otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

29 Kasım 2023 09:16 Son Güncelleme: 09:18 Abone Ol

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir otomobilin toplu taşıma otobüsüne çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.