Bursa'da toplu taşıma otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir otomobilin toplu taşıma otobüsüne çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da, toplu taşıma otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yıldırım ilçesi Mimarsinan Bulvarı'nda, 16 LDM 69 plakalı otomobilin sürücüsü Taner A. (33) şerit değiştirirken aynı istikamette giden 16 AIS 516 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Taner A, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam