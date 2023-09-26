Bursa'da Tıra Çarpan Otomobildeki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Yasin Altınkaynak ve yanında bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.