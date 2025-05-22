Bursa'da Terk Edilen Hayvanlar için Müzik Terapisi

Bursa'da Terk Edilen Hayvanlar için Müzik Terapisi
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Bursa'da 'Emekli Hayvan Çiftliği'nde terk edilmiş kedi ve köpekler, müzik terapisiyle daha huzurlu bir ortamda bekletiliyor. Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından yürütülen uygulama, hem hayvanların hem de hayvanseverlerin ruh halini olumlu etkiliyor.

BURSA'da terk edilen kedi ve köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından çevresi tel örgülerle kaplı olan 'Emekli Hayvan Çiftliği'nde sahiplenilmeyi bekliyor. HEPAD görevlileri her gün, kedi ve köpeklere hoparlörden çaldıkları çeşitli müziklerle terapi uyguluyor.

Nilüfer ilçesinde 20 dönüm arazi üzerinde oluşturulup, 'Emekli Hayvan Çiftliği' adı verilen alanda, sokağa terk edilmiş olan bin kedi ve köpek besleniyor. HEPAD görevlileri can dostlarını, daha rahat etmeleri için kafeste bakmak yerine çevresi tel örgülerle kapalı olan arazilerde bakıp besliyor. Emekli Hayvan Çiftliği'nde, sahiplendirilmeyi bekleyen kedi ve köpeklere terapi amacıyla hoparlörlerden her gün belirli saatlerde, klasik müzik, nostaljik Türk müziği ve fon müziği dinletiliyor.

'ÇALINAN MÜZİKLER HAYVAN SEVERLERİ DE RAHATLATIYOR'

Hayvanlara yapılan müzik terapisinin etkili olduğunu söyleyen HEPAD kurucu üyesi Emre Demir, "Burada kalan can dostlarımıza çeşitli müzikler dinletiyoruz. Amacımız, hayvanların hem insan sesine alışmaları hem de biraz daha sakinleşmesi. Koruma altındaki hayvanlara yaptığımız müzik terapisi bayağı etkili oldu. Çaldığımız müzikler barınağımıza gelen hayvanseverleri de rahatlatıyor. Bunu görüyor ve gözlüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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