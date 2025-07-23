Bursa'da Temizlik Görevlisinden Çocuklara Sıcak Havada Serinletici Sürpriz

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir belediye temizlik personeli, sıcak havada parktaki kaydırakta oynayan çocukları hortumla su sıkarak serinletti. Anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da, belediye temizlik personeli, sıcak havada kaydırakta kayan çocukları elindeki hortumla su sıkarak serinletti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesinde bir parktaki çimleri sulayan belediye temizlik görevlisi, sıcağa rağmen parkta oynayan çocukları görünce, onları serinletmek için elindeki hortumla su sıktı. Hortumla sıkılan suyun altında kaydıraktan kayan çocukların eğlenceli anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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