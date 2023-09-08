Bursa'da Tehlikeli Taşımacılık Kameralara Yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, yüklediği aşırı yükle hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kameralara yansıyan görüntülerde kilometrelerce bu şekilde ilerleyen kamyonetin şans eseri devrilmediği görülüyor.

Bursa'da trafiğe çıkan bir kamyonet sürücüsü, yüklediği aşırı yükle hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli taşımacılık kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan açık kasa kamyonetin sürücüsü, aracın kasasına yüklediği aşırı yükle trafiği tehlikeye attı. Kilometrelerce bu şekilde ilerleyen kamyonet, şan eseri savrulsa da devrilmedi. Sürücü ise ne kendini ne de başkasını düşündü. O anlar trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. - BURSA