Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde, açık kasalı kamyonetin üzerindeki devasa çuvalların araçtan kaymasıyla yaşanan tehlikeli anlar yer alıyor.

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte tehlikeli taşımacılık yaşandı. Korku dolu anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerinde açık kasalı kamyonetinin kasasına yüklediği devasa çuvallarla birlikte trafiğe çıkan sürücü adeta tehlike saçtı. Trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çeken sürücü çuvalların araçtan kaymasıyla birlikte aracı yol kenarı yanaştırmaya başladı.

O anlar kameraya yansırken, kayda alan diğer sürücünün tepkisi de izleyenleri güldürdü