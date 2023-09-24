Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Bursa'da koruyucu elbisesi olmayan bir motosiklet sürücüsü, motorun üzerine yatarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bursa'da canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motorun üzerine yatarak yolculuk etti. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde koruyucu elbisesi olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüde sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu. - BURSA