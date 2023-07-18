Bursa'da Tarlalarda Dev Yılanlar Görüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi devasa yılanı eliyle yakalayıp bidona koymayı başardı ve tekrar doğaya saldı. Keles ilçesinde ise itfaiye ekipleri evin çatısına giren yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Bursa'da havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda dev yılanlar görülmeye başlandı. İznik ilçesinde bir çiftçi devasa yılanı eliyle yakalayıp bidona koymayı başardı ve tekrar doğaya saldı.

Bursa'nın İznik İlçesine bağlı Karatekin Mahallesinde, çiftçi Kadir Bay tarlasına dadanan zehirli engerek yılanını bir hamle ile eliyle yakaladı. Yılana zarar vermeyen ve cesareti ile herkesi şoke eden çiftçi Bay, yakaladığı zehirli dev yılanı plastik bidona koymayı başardı. Yılan daha sonra ormana salındı.

Keles ilçesi Çaybaşı köyünde ise itfaiye ekipleri evin çatısına giren yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Çatıdan ses geldiği ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın sonucunda itfaiye ekipleri yılanı sağ bir şekilde yakalayıp tekrar ormana bıraktı. - BURSA