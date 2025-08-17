Bursa'da Sürücü Tilkiyi Cipsle Besledi

İnegöl ilçesinde bir sürücü, yanına gelen aç bir tilkiye otomobilinin camından cips atarak besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, yanına gelen tilkiyi, aracının camından attığı cipsle besledi.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yamaçtan inen tilkiyi görünce aracını durdurdu. Otomobilin yanına gelen tilkinin aç olduğunu düşünen sürücü, camdan attığı cipslerle onu besledi. Tilki verilen cipsleri yerken, sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
