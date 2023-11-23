Bursa'da Sünger İmalat ve Depolama Tesisi Alev Alev Yandı

Bursa'da bir sünger imalat ve depolama tesisi yangınla karşı karşıya kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da sünger imalat ve depolama tesisi alev alev yandı. 20 itfaiye ekibi yangını güçlükle söndürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlk müdahaleler sonucu kısmen kontrol altına alınan yangın basınçlı tüp tank patlaması ile tekrardan ilerledi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı" dedi.

Merkez, Osmangazi ilçesi Armutköy Terminal Caddesi üzerinde bir sünger imalat ve depolama tesisinden sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar yangına müdahale etmeye kalksa da hızla büyüyen alevlere karşı başarılı olamadı. İşçiler olay yerinden kaçarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 20 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik mücadelesi sonrası kontrol altına alınırken, tesisin büyük bir bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Osmangazi Armutköy Mahallemizde bulunan sünger imalat ve depolama yerinde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerimiz 20 araç ile birlikte anında müdahale etmiştir. İlk müdahaleler sonucu kısmen kontrol altına alınan yangın basınçlı tüp tank patlaması ile tekrardan ilerledi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Firma sahiplerimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, alevler kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA