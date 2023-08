Bursa'da Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuvada buluşturacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar hızlandı. Ameliyathaneden yaşam ünitelerine kadar her türlü detayın düşünüldüğü proje ile sokak hayvanları sorununa köklü bir çözüm üretilmiş olacak.

Bursa'da sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuvada buluşturacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar hızlandı. Ameliyathaneden yaşam ünitelerine kadar her türlü detayın düşünüldüğü proje ile sokak hayvanları sorununa köklü bir çözüm üretilmiş olacak.

Bursa'da, sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi'nin Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde bu yılın ilk 7 ayında 3 bin sokak hayvanı tedavi edildi, 4 bin sokak hayvanı da kısırlaştırıldı. Bunun yanında 17 ilçedeki besleme faaliyetlerinde 37 bin kilo mama kullanıldı. Mart ayında devreye alınan Haybulans hizmeti ile de bine yakın hayvana müdahale edilmiş oldu.

Modern merkez

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'ya kazandıracağı modern Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde inşaat geçtiğimiz Ekim ayında başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilen yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede, alan ilave 18 bin metrekare ile 50 bin metrekareye çıkarıldı. Proje bünyesinde, ameliyathane, kuduz müşahede binası, at ahırı, köpek tedavi ünitesi, yavrulu anne, bahçeli yaşam birimleri, kedi hastanesi, kedi villası, yem deposu, morg binası, gömü alanı, sosyal tesis, idari bina ve sosyal aktivite alanı da yer alıyor. Orman arazisindeki tek bir ağaca bile zarar vermeyecek şekilde tasarlanan projede yeşil varlığı öne çıkarılıp, can dostları için doğal bir yaşam alanı oluşturuluyor.

Hayvan sevgisi aşılanacak

Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan proje alanında devam eden çalışmaları inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Can dostlarımız için çok özel bir merkezi, bu doğal ortam içerisinde hayata geçiriyoruz. Burası bölge halkı tarafından piknik alanı olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla buraya daimi piknik alanını da ilave ederek, insanımızın piknik yaparken, bir taraftan da bu doğal ortamı görmelerini sağlayacağız. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına bu güzel ortamı görmelerini sağlamak istiyoruz. Kasım ayı sonu gibi buranın açılışını yapmayı hedefliyoruz. Burada özellikle okullarımızı, öğrencilerimizi ağırlayıp, onlara yaptığımız çalışmaları bizatihi yerinde göstermiş olacağız. Bu arada sıcak yaz günleri yaşıyoruz. Sokak hayvanlarımızı susuz bırakmayalım. Onlara şefkatli davranalım. Acil bir durum olduğunda da mutlaka haybulansı arayıp, bilgi verelim. Biz can dostlarımız için günün her saati görev başındayız" dedi.