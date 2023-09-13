Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, alevlerin yükselmesiyle geceyi aydınlattı. Yangın, plastik sepetlerin bulunduğu alanda başladı ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında plastik sepet ve paletler kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

BURSA - Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Soğuk hava deposunun açık bölümünde plastik sepetlerin olduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çalışanların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında plastik sepet ve paletler kullanılamaz hale geldi.