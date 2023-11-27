Bursa'da şiddetli fırtına iş yerinin kapısını paramparça etti

Bursa'da yaşanan şiddetli fırtına sonucunda bir iş yerinin kapısı lodosun etkisiyle paramparça oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da şiddetli rüzgar kapıyı böyle parçaladı

BURSA - Bursa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir iş yerinin kapısı lodosun etkisiyle paramparça oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan lokantaya giren kişi, bir kaç adım attıktan sonra rüzgarın etkisiyle kapının bir anda patlamasıyla savruldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan kapı korku dolu anlar yaşatırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.