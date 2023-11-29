Bursa'da Şiddetli Fırtına: Dev Çınar Ağacı Devrildi

Bursa'da dün gece itibari ile etkisini gösteren şiddetli fırtına, 250 yıllık bir çınar ağacının devrilmesine sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri bir araç ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bursa'da dün gece itibari ile etkisini gösteren fırtına önüne gelen ne varsa uçurdu. 250 yıllık bir çınar ağacının devrilme anı kameraya yansırken, 10 saniye önce yoldan geçen bir araç, şans eseri ağacın altında kalmaktan son kurtuldu.

Bursa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılının ardından şiddetli rüzgar dün gece itibariyle etkisini gösterdi. Kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına önüne geleni uçurdu. Bursa'da 510 yıllık geçmişi bulunan tarihi Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesindeki 250 yıllık anıt çınar ağacı fırtınaya dayanamadı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle devasa çınar kökünden koparak yola devrildi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansırken, ekipler ağacın dallarını keserek trafiği açtı . Çınar ağacı eski Askeri Hastanenin duvarında da hafif hasara yol açtı.

Öte yandan kent merkezindeki bir çok ağaçta fırtınaya dayamadı. Rüzgarın savurduğu iki ağaç kökünden koparken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA