Bursa'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzuna Girdi

Bursa'da, sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için süs havuzuna girdi. Çocukların tehlikeli su eğlencesi, kameralara yansıdı.

Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaşmasının ardından Bursa'da yol kenarında ve kavşaklardaki süs havuzları, çocukların oyun alanı haline geldi. Çocuklar, serinlemek için süs havuzlarına girdi. Fıskiye sistemi sebebiyle kaçak elektrik riski bulunan havuzlara giren çocuklar, uzun süre suda oynadı. Çevredekilerin uyarılarıyla, havuzdan çıkan çocuklar bölgeden uzaklaştı. O anlar, kameralara da yansıdı. (DHA)