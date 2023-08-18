Bursa'da Sıcak Havada Tehlikeli Oyun: Çocuklar Süs Havuzuna Atladı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sıcak havaların etkisiyle bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Elektrik akımının olduğu suda yüzen çocukların tehlikeli oyunu ise kameralara yansıdı. Basın mensuplarının uyarısı üzerine korkan çocuklar hızla kaçtı.

Bursa'da sıcak havaların etkisiyle bunalan çocuklar süs havuzuna girdiler. Elektrik akımının olduğu suda yüzen çocukların tehlikeli oyunu ise kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde sıcaklardan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu. 3 arkadaş elektrik akımına karşı koyulan uyarı tabelasını dikkate almadan suya balıklama atladı. Sıcak havalarda serinlemek isteyen çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansırken, basın mensuplarının 'polisi arayacağım' demesi üzerine korkan çocuklar hızla kaçtı. - BURSA