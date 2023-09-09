Bursa'da seyir halindeki tır anayolda yan yattı

Bursa'da seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak anayolda yan yattı ve trafiğin kesilmesine neden oldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da seyir halindeki tır kontrolden çıkıp anayolda yan yattı. Trafiğin kesilmesine neden olan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza merkez Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün idaresindeki yük dolu tır bir anda kontrolden çıktı. Bir süre savrulan tır anayolda yan yatıp tüm şeritlerin tamamen kapanmasına neden oldu. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücünün şans eseri burnu bile kanamazken, trafiğin uzun süre aksamasına neden olan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA