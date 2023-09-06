Bursa'da Sahibinden Ayrılmayan Şakir İsimli Papağan Şehir Turu Atıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 ay önce sahiplenilen Şakir isimli papağan, sahibi Uğur Günay'ın yanından bir an bile ayrılmıyor. Şakir, sahibinin omuzunda motosikletle şehir turu bile atıyor.

Nakliye işi yapan Uğur Günay(28), 6 ay önce bakımını yapmayan arkadaşından sultan papağanını sahiplendi. Şakir ismini verdiği papağınıyla bağ kuran Günay, Onunla zaman geçirmeyi de ihmal etmedi. Sahibini bir an olsun yanlız bırakmayan Şakir, sahibi nereye giderse omzundan inmiyor. Dışarıda gezmeye, market alışverişine, kıraathaneye sahibinin omzunda giden Şakir, çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

Şakir, ayrıca sahibinin üzerinde motosikletle de seyahat ediyor. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden Günay, papağanıyla motosikletine binip 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Gündüzlü mahallesindeki ailesini de ziyaret ediyor. Günay, 1 ay önce dünyaya gelen kızı Hazal Sara gibi, papağanıyla ilgilendiğini de belirtti.

Açıklama yapan Uğur Günay, "Kuş aslında benim bir arkadaşımdaydı. Normalde hayvanları sever ama bu kuşa eziyet çektirdiğini gördüm. Ben de rica ettim istedim o da beni kırmadı. Sonra ben kuşu evde bakmaya başladım. Kuş çok ürkmüş zamanında işkence görmüş galiba, arkadaşım da ona kötü davrandığını, kızdığını söyledi. Zamanla birbirimize alıştık, normalde yemek yemiyor ama ben yemek yerken o da gelip yiyor. Sonra oğlumla dışarıda gezmeye başladık. Ben motosiklet kullanmayı seviyorum belki onunla da olur diye onu da bindirdim. O da alıştı buna ve biz Oylat'ın yakınlarında olan köyüme gidip gelmeye başladık. Haftada bir kere git gel 30 km yol yapıyoruz. Serüvenimiz bu şekilde başladı. Dostluğumuz gün geçtikçe pekişti, birlikte kahvehaneye de gidiyoruz. Yanımdan ayırmıyorum kuşumu, hava güzel oldukça gezdiriyorum. Hikayemiz bundan ibaret. Şakir'le mutlu bir dostluğumuz oldu. İnşallah da dostluğumuz baki kalır. Ona çocuğum gibi bakıyorum. Kafesi devamlı olarak açık, evden hayatta kaçmaz. Bizden hiç ayrılmıyor. Isırma huyu yok. Evde devamlı olarak geziyor. En çok da toprağı seviyor. Evliyim, bir çocuğum oldu. İnşallah Şakir'le de güzel bir dostlukları olacak" dedi. - BURSA