Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla doldurarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren ve yaklaşık 3 saat süren sağanak, Merkez Osmangazi, Yıldırım, Kestel, İnegöl, Orhangazi, Harmancık, Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde, sokak ve alt geçitlerde biriken su nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. (DHA)