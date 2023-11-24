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Bursa'da otopark çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan yeraltı otoparkının temel betonu döküleceği için Altıparmak ve Şehreküstü istikametinden Heykel'e çıkış, 26 Kasım Pazar günü 00.00-11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. T1 tramvay hattı seferleri ise kesintiye uğramayacak.