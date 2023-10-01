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Bursa'da otobüs ağaçlık alana girdi, 2 yolcu hafif yaralandı

Bursa'da İstanbul-Fethiye seferini yapan bir otobüs, sağanağın etkisiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Kazada 2 yolcu hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Otobüsün kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.