Bursa'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'da otluk alanda başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi yakınındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.