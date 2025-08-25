Bursa'da Osmanlı Lezzeti: Ballı-Kaymaklı Meyve Tatlısı 30 Yıldır Damakları Şenlendiriyor

BURSA'da, Osmanlı saray mutfağından ilham alınarak, bal, kaymak ve meyve ile hazırlanan 'ballı-kaymaklı meyve' tatlısı, 30 yıldır meraklılarının damak tadına sunuluyor.

Bursa'da, geleneksel tatları yaşatmayı hedefleyen bir işletme Osmanlı saray mutfağından ilham alarak, bal, kaymak ve meyve ile hazırladığı ballı-kaymaklı meyve tatlısını üretiyor. Osmanlı mutfağında şifa kaynağı ve tatlılık sembolü olarak öne çıkan bal; helva, hoşaf, şerbet, reçel ve kuru meyve gibi birçok lezzetin temel bileşeni olarak kullanılıyordu. Saray sofralarında ballı meyve tabakları başköşeye konulurken, incir, hurma ve kayısı gibi meyveler bala batırılarak ya da bal ile kaynatılarak ikram ediliyordu. Tarihi kaynaklara göre bal, kaymak ve meyve üçlüsü Osmanlı'da en yaygın tatlı alışkanlıklarından biriydi. Kavun ve karpuz dilimlerine kaymak eklenip, bal dökülerek saraylarda sunulurken, halk arasında üzüm, kaymak ve bal karışımı yaygın bir tatlı olarak tüketiliyordu. Şeker kamışının 1517 sonrası Osmanlı mutfağına girmesiyle birlikte bal ve pekmez yerini zamanla şekere bıraksa da saray geleneği Bursa'da hala yaşatılıyor. Bal, kaymak ve meyveleri harmanlayarak 'ballı-kaymaklı meyve' adını verdiği tatlıyı 30 yıldır üreten işletme, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

'DEDELERİMİZDEN KALAN GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Tatlının, dedesi tarafından, Osmanlı mutfağından esinlenerek hazırlandığını ve mevsimlik meyvelerin seçildiğini söyleyen İlhan Şahin (50), "Bursalıyım. Dedelerimizden kalan bir geleneği sürdürüyoruz. 30 senedir yapıyoruz. Şu anda muz, çilek, incir, şeftali, üzüm ve erik kullanıyoruz. Kış mevsiminde ise portakal, mandalina ve hurmayı ekliyoruz. Kaymak ve bal ise tatlının değişmeyen malzemesi" diye konuştu.

'TATLIMIZI DENEMEK İSTEYENLER YAZ-KIŞ GELİYOR'

Damak tatlarına hitap ettikleri müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Şahin, "Hatta sırf bu tatlıyı yemek için akşamları telefon açanlar oluyor, 'Kapanışı biraz bekletebilir miyiz?' diye soruyorlar. Yaz-kış tatlımızı denemek isteyenler sürekli geliyor" dedi.

Tatlının yapımında Osmanlı mutfağındaki meyve ve bal karışımından esinlendiğini de vurgulayan Şahin, "Aynısını yapmaya çalıştık ve şu anda çok iyi tepkiler alıyoruz. Meyvelerimiz taze, kendi bahçelerimizden ve yöremizden temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ-Hüseyin SEZGİN/BURSA,