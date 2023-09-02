Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında meydana geldi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

9

1) BURSA'DA ORMAN YANGINI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mudanya ilçesinin kırsal Göynüklü Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Çalışmalar 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan destek veriyor.