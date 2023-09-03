Bursa'da orman yangını devam ediyor

Bursa'da orman yangını (2)

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Alevlere 6 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahale edildiğini söyleyen Demirtaş, Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii şiddetli bir rüzgar var. Hakikaten çalışmalarımızı kısıtlıyor. Şu an arkadaşlarımız çok ciddi şekilde mücadele ediyor. Vatandaşlarımız da çok ciddi anlamda yardım ediyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyoruz. 6 tane uçağımız var, 4 tane helikopterimiz var. Gelecek olan helikopterlerimiz de var. İnşallah en kısa süre içerisinde kontrol altına almak istiyoruz. Amacımız şu an alevlerin özellikle yerleşim alanlarına yaklaşmasını istemiyoruz. Şu an mücadelemiz bu. Yerleşim alanına pek uzak değil alevler ama önünü kesmeye çalışıyoruz dedi.

3 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgeye 6 uçak ve 4 helikopterin ardından 3 de gece görüşlü helikopter de sevk edildi. Havanın kararmasının ardından 3 gece görüşlü helikopterle havadan müdahaleye devam edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, yangına Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama ihtimalinin önlendiği öğrenildi