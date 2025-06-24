Bursa'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Yaban Kedisi Fotokapana Takıldı

Bursa'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Yaban Kedisi Fotokapana Takıldı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisinin dinlenip oyun oynadığı anları paylaştı. Görüntülerde, yaban kedisi tehlike olmadığını fark ederek güneşin keyfini çıkarıyor.

BURSA'da nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi, fotokapana takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban kedisinin gölgede dinlenip, güneşlenip oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kedigiller (Felidae) familyasından bir kedi türü olan, Avrupa, Afrika ve Batı Asya'da doğal yaşam süren ve ev kedilerinin atası olarak kabul edilen vahşi bir kedi türü olan yaban kedisi (Felis silvestris), Bursa'da fotokapana yakalandı. Keskin duyuları, çevik yapısı ve gizlenme yetenekleriyle dikkat çeken ve doğada avlanarak hayatta kalan yaban kedileri uzun, kalın ve 4-5 siyah halkanın bulunduğu kuyruklarıyla ev kedilerinden ayrılırken; Bursa'da görüntülenen yaban kedisi de kalın, halkalı kuyruğu ve kuyruğunun bitiminde bulunan halka ile fotokapana yansıdı.

'ŞİMDİ KEYİF ZAMANI'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Gözlem sona erdi, tehlike yok. Şimdi keyif zamanı" sözleriyle paylaştığı görüntülerde; etrafı kontrol eden yaban kedisinin, tehlike olmadığını fark ettiği an gölgeye uzanıp dinlendiği görüldü. Görüntülerin devamında ise bulunduğu yolun karşısına geçen yaban kedisinin yerde yuvarlanarak güneşin keyfini çıkardığı anlar, yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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