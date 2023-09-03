Bursa'da Mudanya ilçesindeki yangın 17 saatte söndürüldü

Dün Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlayan yangın 17. saatte tamamen söndürüldü. Yangının etkili olduğu alanlar günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Dün Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlayan yangın 17. saatte söndürüldü. Günün ilk ışıklarıyla beraber yangının etkili olduğu alanlar havadan görüntülendi.

Dün, saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü köyünün ormanlık alanında başlayan yangın 17. saatinde tamamen söndürülürken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 132 araç ve 420 personel katıldı. 25 hektarlık yanan alanda çok sayıda hayvan zarar gördü. Yangının bilançosu ise günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. - BURSA