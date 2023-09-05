Bursa'da motosikletli araca çarptı, havaya savruldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü, önünde duran araca çarptı ve havaya savruldu. Kazanın anları araç içi kamerasına yansıdı. Sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Bursa'da önünde fren yapan araca çarpan motosikletli havaya savruldu. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gazi Orhan Bey kavşağında ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde duran aracı son anda fark etti. Frene basan motosikletli otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar araç içi kamerasına yansırken, sürücü şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam