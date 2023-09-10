Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da meydana gelen kazada bariyerlere çarparak refüje düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve sürücü bariyerlere çarparak refüje düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.