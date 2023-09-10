Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

BURSA'da devrilen motosikletten fırlayıp, bariyerlere çarpan sürücü Ahmet Karakaş, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ankara İstikametine seyreden Ahmet Karakaş idaresindeki 16 ADA 546 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu. Devrilen motosiklet 300 metre sürüklenirken, araçtan fırlayan Karataş bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)