Bursa'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da motosikletiyle bir başka motosikletliye çarpan sürücü ağır yaralandı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Hipodrom Kavşağı'nda meydana geldi. Faik Ç. idaresindeki 16 BER 365 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan 16 BDV 292 plakalı Zeki A. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Faik Ç. ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de telefon edildi.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı kameraya yansırken hastaneye kaldırılan Faik Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - BURSA