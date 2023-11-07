Bursa'da motokuryenlerin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da iki motokuryenin trafikte yan yana seyir halindeyken sohbet etmeleri ve yapışık bir şekilde sürüş yapmaları kameralara yansıdı. Bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk etmesi ise dikkat çekti.

Bursa'da iki motokuryenin yan yana tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, kent trafiğinin yoğun olduğu Acemler kavşağı üzerinde meydana geldi. Kameraya yansıyan görüntülerde, motokuryelik yapan iki arkadaş trafikte karşılaştı. İki kuryenin seyir halindeyken sohbet etmelerinin yanı sıra yapışık bir şekilde sürüş yapmaları dikkat çekti. Ayrıca, bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk ettiği görüldü.

O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA