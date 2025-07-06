Bursa'da Modifiye Araç Tutkunları Buluştu

Bursa'da Modifiye Araç Tutkunları Buluştu
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Bursa'da düzenlenen etkinlikte modifiye araç tutkunları bir araya gelerek farklı renk ve modellerdeki araçlarını sergiledi. Şov yapan sürücüler ve ilginç modifiye araçlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

BURSA'da düzenlenen etkinlikte, modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Farklı renk ve modellerde araçların sergilendiği etkinlikte şov yapan sürücüler, izleyenleri heyecanlandırdı.

Osmangazi ilçesi Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) düzenlenen etkinliğe farklı kentlerden gelen sürücüler, birbirinden ilginç modifiye araçlarıyla katıldı. Oyuncaklarla süslenenlerin yanı sıra farklı şekillerde egzozu bulunan araçlar da etkinlikte yer aldı. Araçlarında bulunan ses sistemlerini sergileyenler, modifiye tutkunlarını heyecanlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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