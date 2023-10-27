Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Bursa'da mobilya imalathanesindeki yangın geceyi aydınlattı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal sanayiinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 03.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 24. Metal Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını, devriye atan bekçiler fark etti. Bekçilerin haber vermesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerine hasar meydana geldi. Bekçilerin, fark etmesiyle muhtemel facianın önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.