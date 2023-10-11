Bursa'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Dronla Görüntülendi

DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da 2 katlı mobilya atölyesinde çıkan ve alevlerin binanın önünde park halindeki araç ile bitişikteki alüminyum atölyesine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, kentin bir çok noktasından görülen yangın, dronla havadan görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK-Semih ŞAHİN/BURSA,