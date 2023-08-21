Bursa'da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Hasanköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Hasanköy Mahallesinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 06 GE 4265 plakalı otomobil ile Kenan Uğurlu kontrolündeki 16 TCL 95 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Sevim Akman, M.A. ve M.A, hastaneye kaldırıldı.

Sevim Akman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi.