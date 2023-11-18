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Bursa'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.