Bursa'da metal yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyü İzmir yolunda seyir halindeki metal yüklü tırın dorsesi alev aldı. Yangın, hızla büyüyerek tırın dorsesini kapladı ve çalılıklara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.