Bursa'da metal yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyü İzmir yolunda seyir halindeki metal yüklü tırın dorsesi alev aldı. Yangın, hızla büyüyerek tırın dorsesini kapladı ve çalılıklara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'da metal yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.
Yangın, Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyü İzmir yolunda meydana geldi. Seyir halindeki metal yüklü tırın dorsesi birden yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler tırın dorsesini kaplarken, sürücü tırı yol kenarına çekti. Büyüyen alevler yol kenarındaki çalılıklara da sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Bursa Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangın nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA