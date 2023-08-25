Bursa'da Mahsur Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı

BURSA'da kent çöplüğünde atıklar ile cam kırıkları arasında mahsur kalan yavru köpek, temizlik işçilerince kurtarıldı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Mehmet Demirciel ile temizlik görevlisi arkadaşı Vedat Atak, gün içerisinde topladıkları atıkları dökmek için Hamitler kent çöplüğüne geldi. Bu sırada kamyonun şoförü Demirciel, çöp yığınlarının arasında köpek sesi duydu. Çevresine bakan Demirciel, çöp ve cam kırıklarının arasında mahsur kalan yavru köpeği gördü. Atak ile Demirciel, köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Demirciel, o anları cep telefonu ile de kaydetti.

'İNSANLARA ÖRNEK OLSUN'

Köpeğin can havliyle çöp sahasından uzaklaşıp, kaçtığını belirten Vedat Atak, "Çöp döküm sahasına gittiğimizde, çöp aracımızın piminin düştüğünü fark ettik. İkinci kez çöp dökmeye geldiğimizde, pimi aramaya başladık. Bu sırada araç sürücüsü arkadaşım köpek sesi duydu. Köpeği aramak için çöpleri karıştırırken camların elini kesmemesi için benden eldiven istedi. Ben de kendisine yardım ettim. Çöpleri kazarak, yavru köpeği çıkardık. Bu davranışımız insanlara örnek olsun" dedi. Mehmet Demirciel ise "Çöp aracının düşen pimini ararken köpek sesi duydum. Hemen o sese yöneldim. Köpeğin mahsur kaldığını anladım. Çıkarmaya çalıştım. Eldivenim olmadığı için başaramadım. Arkadaşımı çağırdım. Beraber yavru köpeği kurtardık" diye konuştu.

FOTOGRAFLI