Bursa'da Mahsur Kalan Kedi Merdivenle Kurtarıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark'ta bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Belediye ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine ağaca çıkarak kediyi merdivenle kurtardı. Kurtarma anları ise kameraya yansıdı.
Ağaçta mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
BURSA - Bursa'da asırlık ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen belediye ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi merdivenle kurtardı.
Merkez, Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark'taki bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, merdivenle ağaca çıkarak bulunduğu yerden kurtardı. Ağaçtan indirilen kedi bir süre kendini sevdikten sonra doğaya tekrar bırakıldı.
O anlar kameraya yansıdı.