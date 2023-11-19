Bursa'da Lodos ve Fırtına Sonrası Dev Dalga Hasarı

Bursa'da etkili olan lodos ve fırtına sonrası Gemlik ve Mudanya sahillerinde oluşan dev dalgaların neden olduğu hasar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı.

Bursa'da etkili olan lodos ve fırtına sonrası teyakkuza geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gemlik ve Mudanya sahilerinde dev dalgaların oluşturduğu hasar üzerine anında çalışmalara başladı.

Bursa'da etkisini gösteren yağmur, lodos ve fırtına özellikle kıyı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sahil şeritlerinde dev dalgalar ve fırtına sebebiyle elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren Gemlik ve Mudanya sahilinde temizleme çalışmalarına başladı. Gemlik ilçesine 80 personel, 5 kepçe, 5 kamyon, 4 tanker, 2 süpürge aracı ve 7 kamyonetle müdahalede bulunan ekipler, bir yandan fırtınanın yol açtığı enkazı kaldırırken, diğer taraftan da yıpranan kent mobilyaları ve parkların onarımına başladı. - BURSA