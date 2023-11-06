Bursa'da Lodos Etkisiyle Aydınlatma Direği ve Ağaç Araçların Üzerine Devrildi

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle aydınlatma direği ve ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve hasar tespiti yapıldı. Meteoroloji yetkilileri ise lodosun öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle aydınlatma direği ve ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Kentte saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi Öğreten Sokak'ta lodos nedeniyle aydınlatma direği ve ağaç, 16 NU 626 plakalı ve 16 BEA 259 plakalı araçların üzerine devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin çalışması ile devrilen ağaç ve direk kaldırılırken, iki araçta hasar oluştu.Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gece başlayıp, sabah etkisini artıran lodosun öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, 27 derece olan hava sıcaklığının yarından itibaren düşeceğini söyledi. (DHA)