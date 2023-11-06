Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi
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Bursa'da yaşanan kuvvetli lodos sonucunda Osmangazi ilçesinde park halindeki 2 otomobilin üzerine bir ağaç ve bir elektrik direği devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi ve hasarlı araçlar kaldırıldı.
Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos dolayısıyla Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde devrilen bir ağaç ve bir elektrik direği park halindeki 2 otomobilin üstüne düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç parçaları, ağaçlar ve elektrik direği bulunduğu yerden kaldırıldı.
Olayda 2 otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam