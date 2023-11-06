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Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi

Bursa'da yaşanan kuvvetli lodos sonucunda Osmangazi ilçesinde park halindeki 2 otomobilin üzerine bir ağaç ve bir elektrik direği devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi ve hasarlı araçlar kaldırıldı.