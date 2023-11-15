Bursa'da Korupark Alışveriş Merkezi'nde Oyuncak Devrildi
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Yaşam Haberleri
Bursa'da bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'nde çocukların bindiği oyuncak devrildi. Olayda bazı çocuklar hafif yaralandı ve panik anları kameraya yansıdı.
Bursa'da Korupark Alışveriş Merkez'inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Korupark Alışveriş Merkez'inde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin içinde bulunan eğlence alanında aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi. Makinanın arıza yapması sonucu oyuncak aşağı çökerken, bazı çocuklarda hafif şekilde yaralandı. Korkunç kazada facianın eşiğinden dönülürken, panik anları kameraya yansıdı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam